Российские банки выдали в октябре текущего года свыше 65 тыс. автокредитов — это на 9% меньше, чем в сентябре 2021 года, а также на 6% меньше, чем в октябре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



«Каждый предыдущий месяц 2021 года превышал по количеству выданных автокредитов показатель аналогичного месяца 2020 года, за исключением июля, когда выдачи сократились на 3%. Таким образом, в октябре было второе и самое крупное сокращение автокредитования в годовом выражении», — сообщили в бюро.

Среди 30 регионов, в которых заемщики взяли наибольшее количество автокредитов, почти в половине наблюдался рост числа кредитов на покупку машины в годовом выражении. Так, в Алтайском крае количество выданных в октябре автокредитов выросло на 17%, в Иркутской области — на 21% и на 26% — в Краснодарском крае. Однако в большинстве регионов зафиксирован спад: на 22% — в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области, на 23% — в Удмуртии и на 25% — в Самарской области. В Москве был небольшой рост на 1%, а в Санкт-Петербурге — спад на 9%.

«Из-за дефицита новых автомобилей октябрь стал худшим месяцем в истории по продажам легковых автомобилей в Европе, а в России авторынок снижается четвертый месяц подряд, но для автокредитования этот год был удачным: за первые десять месяцев года российские банки выдали больше кредитов на покупку машин, чем за весь 2020 год, и почти столько же, сколько за весь 2019-й. Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.