ВТБ предоставил возможность самозанятым использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы «Победа над формальностями», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В рамках программы «Победа над формальностями» клиенты могут получить ипотеку по двум документам — паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход банк не требует. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, а сумма кредита — от 600 тыс. рублей на срок до 30 лет. В рамках нового предложения банка при формировании первоначального взноса 10% средств вносятся из собственных накоплений клиента, еще 10% и более — за счет материнского капитала.

Условия по жилищным кредитам ВТБ для самозанятых идентичны ставкам для заемщиков, работающих по найму: от 4,3% — для госпрограмм и 9% — для базовых продуктов. Одобрение ипотечной заявки, а также оформление сделки с такими клиентами проходит по стандартным условиям.