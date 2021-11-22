Более половины россиян (57% респондентов) считают неприемлемой цифровую слежку за своими партнерами, свидетельствуют данные исследования «Лаборатории Касперского».

Из тех, кто все же считает это допустимым при определенных обстоятельствах, 63% следили бы за партнерами из соображений безопасности, 60% пошли бы на такое при подозрении об измене, а 42% — если бы подозревали партнеров в незаконной деятельности.

«По данным нашего опроса, больше четверти (28%) респондентов беспокоит, что их партнер может нарушить их цифровую приватность. В частности, они опасаются, что близкий человек мог ранее или может сейчас мониторить все их действия в соцсетях (54%), попросить полный доступ к смартфону (51%) или читать их текстовые сообщения (45%)», — отметил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Чебышев добавил, что сейчас угрозу для приватности представляют в том числе сталкерские программы, поэтому необходимо понимать, как работает такое ПО и что делать в случае столкновения с ним.