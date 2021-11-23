Банки.ру награжден дипломом премии Investment Leaders 2021 . По мнению экспертного совета, в состав которого вошли общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, Банки.ру стал лучшим в номинации «Инвестиционный маркетплейс года» в категории «Технологии инвестирования».

Investment Leaders 2021— ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций.

На сегодняшний день инвестирование является важной составляющей деятельности не только крупных компаний, но и отдельно взятых людей. С конца прошлого года Банки.ру значительно изменил раздел «Инвестиции», а главное — прислушался к пользователям, отметил руководитель сберегательного направления финансового маркетплейса Алексей Новиков.



«Сейчас мы на постоянной основе проводим количественные и качественные исследования, тем самым реализуя только те сервисы, которые дают максимальную информационную поддержку в выборе компании или инвестиционного продукта. Наша цель — дать всю необходимую информацию людям о способах вложения средств, подсвечивая все моменты, и тем самым оказать помощь в правильном финансовом решении. А получение такой награды для нас значит, что мы движемся в правильном направлении», — прокомментировал руководитель сберегательного направления Банки.ру Алексей Новиков.