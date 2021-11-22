Сотрудницу банка в Мирнинском районе Якутии подозревают в хищении 27 млн рублей, сообщается на сайте «МВД-медиа» . В полицию обратился представитель финансовой организации с заявлением о том, что в рамках ревизии обнаружена недостача крупной суммы денег.

«Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Мирнинскому району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к пропаже финансов причастна работница банка», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу МВД по Якутии.

Отмечается, что 34-летняя местная жительница, работавшая старшим кассиром с марта 2020 года по сентябрь 2021 года, пользуясь своим служебным положением систематически похищала деньги из кассы. Похищенные наличные женщина зачисляла на свой счет, открытый в другом банке, а затем играла на них в виртуальном казино.

«Чтобы скрыть недостачу денежных средств, злоумышленница тщательно готовилась к предстоящим проверкам, вносила ложные сведения в программу и переделывала акты ревизий. Своими противоправными действиями она причинила банковскому учреждению ущерб на общую сумму более 27 миллионов рублей. Подозреваемая сообщила, что намерена возместить ущерб в полном объеме», — уточнили правоохранители.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.