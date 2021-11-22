Газэнергобанк предлагает посетителям сайта Банки.ру вклад «Исполнение желаний» с повышенной ставкой. При оформлении на Банки.ру доходность по депозиту составит 8,5% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Вклад на выгодных условиях доступен с 22 по 30 ноября 2021 года.



Депозит открывается на 367 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей.



Вклад является сберегательным, дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.



Газэнергобанк входит в систему страхования вкладов, денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.

Оформить спецпредложение могут жители Тулы, Брянска, Смоленска и других городов России.

«Доступная минимальная сумма, развитая филиальная сеть», — перечисляет достоинства вклада эксперт по банковским вкладам Банки.ру Оксана Даниленко.