В Госдуму 22 ноября внесен законопроект с изменениями в закон «О потребительском кредите (займе)», предусматривающими ограничение максимальной процентной ставки на уровне 0,8% в день. Документ , подготовленный группой депутатов и сенаторов, размещен на сайте ГД.

В пояснении к законопроекту авторы напоминают, что с 28 января по 30 июня 2019 года максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) был ограничен 1,5% в день, а с 1 июля 2019-го максимальное значение ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) установлено в размере 1%, максимальное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) — в размере 365% годовых.

«Последовательное снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) продемонстрировало свою эффективность с момента вступления указанных ограничений в силу, в том числе в период распространения новой коронавирусной инфекции. Отмечено снижение количества жалоб на деятельность МФО за 2020 год на 14%. По итогам 2020 года рост объемов выданных займов в сегменте займов «до зарплаты» замедлился. В 2021 году сектор МФО адаптировался к регуляторным требованиям», — говорится в пояснении к законопроекту.

В то же время, отмечают авторы документа, в период пандемии коронавируса располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, а закредитованность населения значительно выросла. В связи с этим депутаты и сенаторы предлагают снизить максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), максимальное значение полной стоимости потребительского кредита (займа), максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года (сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа).

Так, законопроект предусматривает установление максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) 0,8% в день, максимального значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в размере 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года до 130% от суммы предоставленного потребительского (кредита) займа.