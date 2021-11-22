Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Tele2 за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В ведомстве поясняют, что в январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%, обосновав повышение ростом своих затрат. В антимонопольную службу поступило много обращений абонентов.

ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и 13 сентября 2021 года признала ООО «Т2 Мобайл» (мобильный бренд Tele2) нарушившим антимонопольное законодательство. Согласно материалам ведомства, нарушен пункт 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» — он формулируется как «установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара».



Ведомство 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением.