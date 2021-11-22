Центробанк утвердил базовый стандарт внутреннего контроля в негосударственных пенсионных фондах. Суть документа приводится в сообщении регулятора.

«Внутренний контроль в негосударственных пенсионных фондах затрагивает всех сотрудников и объединяет их в единую систему трех линий, где определены роли для профильных подразделений, органов управления и должностных лиц фонда», — говорится в релизе .

Из текста самого документа следует, что первая линия контроля обеспечивается каждым работником фонда, чья деятельность непосредственно связана с возникновением риска. Речь идет о:

выявлении рисков, ошибок, недостатков и нарушений;

информировании о них второй «линии контроля»;

участии в устранении и предотвращении рисков и нарушений.

Вторую линию контроля обеспечивают должностные лица, относящиеся к субъектам внутреннего контроля, и структурные подразделения НПФ, которые выполняют следующие функции:

контроль за соответствием деятельности фонда требованиям законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

контроль за соответствием деятельности фонда требованиям законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком;

контроль достоверности, полноты и своевременности составления и представления отчетности;

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью фонда;

контроль соответствия системы управления рисками требованиям законодательства РФ;

актуарное оценивание деятельности фонда;

контроль в отношении иных объектов внутреннего контроля, определенных внутренними документами фонда.

Вторая линия контроля подотчетна руководителю фонда, следует из документа.

Третья линия контроля обеспечивает контроль за соответствием деятельности НПФ требованиям российского законодательства, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность НПФ, внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является фонд, и внутренних документов фонда, включая мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля. Функции третьей линии контроля выполняют взаимно независимые и подотчетные совету директоров контролер либо служба внутреннего контроля и внутренний аудитор либо служба внутреннего аудита (при наличии).

«Базовый стандарт учитывает действующие лучшие практики на рынке и направлен на повышение эффективности работы НПФ и улучшение качества оказания услуг. Внутренний контроль помогает своевременно выявлять и устранять ошибки в работе фонда, оперативно управлять рисками, следить за выполнением требований законодательства, нормативных актов Банка России, а также базовых стандартов, — резюмируют в ЦБ. — Документ определяет порядок систематического мониторинга и оценки эффективности системы внутреннего контроля. Одним из ключевых принципов, заложенных в стандарте, является непрерывность процессов осуществления внутреннего контроля».



Базовый стандарт вступает в силу по истечении шести месяцев — с 23 мая 2022 года. За это время, как ожидают в ЦБ, фонды смогут внедрить его положения в свою деятельность, настроить внутренние процессы, а саморегулируемые организации — подготовиться к последующим проверкам фондов на предмет соблюдения требований стандарта.