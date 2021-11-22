Рубль существенно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,98 рубля, что на 1,53 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 84,34 рубля (плюс 1,32 рубля).



В ходе торгов было проведено 77,7 тыс. сделок с долларом на 4,1 млрд долларов и 9,7 тыс. сделок с евро на 478 млн евро. Курсовые диапазоны с начала торгов составили 73,16—74,99 рубля за доллар и 82,5—84,54 рубля за евро.

На 19:21 максимум по курсу доллара составляет уже около 75,08 рубля.



«Во-первых, «бакс» феерически силен на мировом валютном рынке за счет ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной системы в США. Во-вторых, у рубля достаточно своего локального негатива — от масштабнейших интервенций Минфина до спада в ценах на сырье и разгона инфляции. Наконец-то рубль учитывает все это в котировках, и его текущий курс близок к справедливому», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

