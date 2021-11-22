Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Московского Кредитного Банка на одну ступень — до уровня «А+(RU)». Об этом сообщается на сайте АКРА.

Как поясняется, рейтинговое действие «отражает улучшение риск-профиля банка в силу изменения оценки принимаемого им рыночного риска».

«Фактором повышения риск-профиля на одну ступень является изменение оценки рыночного риска, отражаемого в отчетности банка по МСФО, при одновременном росте капитализации, также способствующей понижению чувствительности МКБ к волатильности рыночной конъюнктуры. В частности, банк изменил методику оценки рыночного риска, учитывая подходы, предусмотренные «Базелем III» и нормативными требованиями Банка России. В результате объем принимаемого рыночного риска в рамках расчета базельских коэффициентов достаточности капитала составил 54% капитала первого уровня по состоянию на середину 2021 года. Стабильные финансовые результаты банка также свидетельствуют о его способности абсорбировать убытки, ассоциируемые с рыночным риском», — отмечают аналитики.



«Кроме того, продолжающийся рост капитализации, по мнению АКРА, также способствует большей устойчивости МКБ к потенциальным проявлениям рыночных и кредитных рисков», — говорится в релизе. АКРА напоминает о произведенных акционерами банка капитальных вливаниях в размере 23 млрд рублей в мае 2021 года и 350 млн долларов в октябре. Кроме того, стабильная прибыльность деятельности даже в сложных условиях операционной среды является значимым позитивным фактором.

Агентство сохраняет адекватную оценку бизнес-профиля банка, сильную оценку достаточности капитала и адекватную оценку фондирования и ликвидности, учитывая отсутствие значимой негативной динамики финансового состояния банка за последние 18 месяцев — период, который характеризовался воздействием повышенных рисков операционной среды.

В частности, АКРА, объясняя адекватную оценку бизнес-профиля банка, указывает, что МКБ занимает прочные рыночные позиции среди крупнейших банков страны и хорошо представлен на столичном рынке финансовых услуг. По мнению агентства, модель развития банка предполагает тесные партнерские взаимоотношения с крупными российскими компаниями, что во многом помогает МКБ привлекать и удерживать клиентов, а также способствует участию в перспективных и значимых проектах. Поддержание банком статуса организации, заинтересованной в экологической, социальной и корпоративной ответственности своего бизнеса, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности МКБ, считают аналитики.

Вместе с тем характерный для МКБ профиль бизнеса обусловливает высокую концентрацию операционной деятельности. В частности, помимо низкой диверсификации на отдельных заемщиках, кредитный портфель также характеризуется выраженным фокусом на нефтегазовой отрасли.

В числе прочего сообщается, что объем потенциально проблемных кредитов МКБ, по оценке АКРА, составляет порядка 7% совокупного портфеля до вычета резервов и демонстрирует позитивный тренд последние 24 месяца. Фокус МКБ преимущественно на крупном бизнесе помог пройти кризисные явления 2020 года с относительно управляемым уровнем кредитных потерь. Тем не менее высокая концентрация активов на отдельных контрагентах и отраслях экономики продолжает ограничивать оценку риск-профиля. Кроме того, относительно высокие аппетиты МКБ к росту кредитного портфеля способны обусловить повышение уровня кредитных рисков на горизонте 12—18 месяцев и привести к негативному рейтинговому действию.

Из сообщения АКРА следует, что финальный рейтинг банка на две ступени выше его оценки собственной кредитоспособности: по мнению аналитиков, банк ввиду умеренной системной значимости может рассчитывать на государственную помощь в случае стресса.



Агентство также повысило рейтинги выпусков облигаций МКБ.