Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о существенных рисках для банковской системы в том случае, если суды начнут массово пересматривать кредитные договоры в пользу заемщиков, ссылаясь на 451-ю статью Гражданского кодекса РФ и на фактор пандемии как существенное изменение обстоятельств.

«Главный напрашивающийся риск — это то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по кредитам и, естественно, учитывать во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь. Поэтому важно сейчас включиться в работу всем, для того чтобы такие прецеденты были выверены», — отметил Аксаков, чьи слова приводятся в сообщении Ассоциации банков России.

Аксаков принял участие в круглом столе, посвященном исследованию фонда «Центр стратегических разработок» о последствиях масштабирования отдельных решений арбитражных судов по пересмотру существенных условий договора. Поводом для исследования послужило решение в споре между кредитором и заемщиком: банком непрофильных активов «Траст» и сетью кинотеатров «Синема Парк». Арбитражный суд на основании статьи 451 Гражданского кодекса вынес решение по заявлению должника о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров. Существенным изменением обстоятельств суд признал факт распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

Эксперты ЦСР отмечают, что даже при минимальном масштабировании судебного решения потери банковской системы могут составить до 100 млрд рублей.

«Риски видны, и они понятны. Честно говоря, я не слышал, чтобы суд принимал решение об изменении условий договора самостоятельно. Мы знаем, что были решения ЦБ о снижении резервов, о других регуляторных послаблениях для банков, чтобы они проводили самостоятельно реструктуризацию, и банки очень активно это делают – это просто миллионы случаев реструктуризации для бизнеса разного размера. Благодаря этому мы неплохо прошли пандемический период. Но при этом, понятно, банки несли потери. И здесь всегда нужен баланс – для того, чтобы не навредить. Но все послабления и все решения – они носили временный характер, и реструктуризация носит временный характер, а когда принимаются решения об удлинении сроков административно, это вызывает вопросы», — отметил Аксаков.



Он призвал Ассоциацию банков России проанализировать ситуацию и на собственной площадке организовать дискуссию с привлечением всех заинтересованных сторон.