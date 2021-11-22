Минтруд России подготовил проект плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022—2024 годы. Документ, разработанный в соответствии с поручением президента, был представлен на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте Кабмина.

Планом предусматривается определение понятия «теневая занятость», а также закрепление полномочий по легализации теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти. Планируется проведение мониторинга теневой занятости и создание реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегального трудоустройства.

В реализацию мероприятий по противодействию теневой занятости также планируется вовлечь социальных партнеров — работодателей и работников, указано в сообщении.



«По итогам обсуждения на межведомственной рабочей группе в план были внесены доработки, финальная версия документа будет представлена до конца ноября, как и было поручено президентом», — говорится в релизе.