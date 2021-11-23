Банки.ру и СберБанк запустили спецпроект «Кредитный потенциал» .

Проект расскажет читателям о том, почему важно знать свою кредитную нагрузку, что делать, если кредитная нагрузка слишком высока. Также Банки.ру представят пользователям новый продукт СберБанка «Кредитный потенциал». Этот сервис призван помочь клиентам банка контролировать свою кредитную нагрузку. Он позволяет узнать лимиты по всем доступным кредитным продуктам и рассчитывает их индивидуальные условия без подачи заявки.

Эксперты в рамках этого спецпроекта объясняют простые, но очень важные детали, касающиеся кредитной истории.

«Кредитный потенциал» — это бесплатный сервис, который оценивает ваши кредитные возможности: максимальная доступная сумма, точная ставка, ежемесячный платеж. Кредитная нагрузка — это соотношение вашей платежеспособности и взятых обязательств в банке. Кредитный потенциал напрямую зависит от вашей кредитной нагрузки.