Рубль немного укрепляет позиции к доллару и дешевеет к евро в ходе утренних валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,81 рубля, что на копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 84,0425 рубля (плюс 19,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,8—74,975 рубля за доллар и 83,91—84,235 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.