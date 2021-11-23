Статистика закупок государственного и коммерческого секторов демонстрирует значительные перераспределения спроса в российской экономике, пишет «Коммерсант». Обработанные «СКБ.Контур» данные ЕИС в сфере закупок государства и госкомпаний подтверждают предположения о сокращении государственных расходов и закупок госкомпаний, а также фиксируют снижение банковских прибылей от обслуживания расширенного госсектора.

Согласно расчетам «Контура» по данным госинформсистемы ЕИС, в III квартале 2021 года сокращался номинальный совокупный объем закупок государства (по ФЗ-44) и госкомпаний (по ФЗ-223) — он составил 11,5 трлн рублей против 12,7 трлн рублей годом ранее. С учетом инфляции (промышленной — 23,6%, потребительской — свыше 8%), а также значительной доли «промежуточных» товаров в таких закупках реальный спад госспроса в экономике измеряется уже десятками процентов. Отдельно закупки госкомпаний за квартал номинально выросли (7,1 трлн рублей против 6,2 трлн рублей в III квартале 2020 года), но это было обеспечено сдвигом пика закупок топлива, без этого закупки по ФЗ-223 также сокращались бы.

Отмечается, что одним из главных драйверов спада госспроса стало сокращение строительного заказа: номинально в госсекторе он снизился на 14%, до 1,3 трлн рублей (35% всех закупок государства, притом что в обычные годы эта доля приближается к 50%). Спад финансирования строительства через закупки госкомпаний еще драматичнее — 37%, до 1,2 трлн рублей.

Совокупно стройка потеряла в III квартале свыше 600 млрд рублей госспроса, что вызвано разрывом между ценами, предлагаемыми государством, и реальными рыночными ценами, взлетевшими из-за роста стоимости основных стройматериалов и зарплат в секторе. По словам главы комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, «многие подрядчики, вынужденные работать с низкой маржой из-за растущих цен на стройматериалы, действительно, часто практикуют отказ от участия в конкурсе для пересмотра сметы и цены контракта, но спад объема госзакупок в строительстве скорее означает выжидательную позицию рынка относительно принципов дальнейшей работы, а не просто ожидание пересмотра цен». Собеседники на рынке подтверждают: строительные госконтракты по нынешним расценкам неинтересны подрядчикам, они рассчитывают на разворачивание механизмов их ценовой корректировки и опасаются, что бюрократические проволочки затянут этот процесс.

Если механизмы корректировки все же будут реализованы, это даст симметричный «компенсирующий» взлет строительного госзаказа на десятки процентов в последующие кварталы. Пока же статистика фиксирует переток строителей на коммерческий рынок, однако объем публичных коммерческих строительных торгов, по данным СКБ «Контур», невелик (около 200 млрд рублей) и при росте на 20% не в состоянии компенсировать потери бюджетного спроса. Частные заказчики сообщают о «значительном» росте расценок в стройке, но агрегированных данных этого рынка нет.

Госкомпании за квартал в 3,4 раза нарастили закупки топлива, достигнув рекордных 1,66 трлн рублей (против 533 млрд рублей в 2019 году и 494 млрд рублей в 2020-м). Отчасти это объясняется ростом промышленных цен (в сентябре 2021 года на нефть они выросли на 70%, на бензин — на 23%, на уголь — на 80%), а отчасти, вероятно, отражает заблаговременное формирование запасов. Такие объемы характерны для двух зимних кварталов и связаны с ростом потребления (2,2 трлн рублей зимой 2019 года и 2,3 трлн рублей зимой 2020-го). Еще один фактор — по данным ИПЕМ, энергопотребление промышленности в последние месяцы на 5—8% выше, чем год назад.