На Московской бирже 22 ноября начались торги паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) — «Альфа-Капитал Видеоигры» и «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» под управлением УК «Альфа-Капитал», говорится в сообщении торговой площадки.



Фонд «Альфа-Капитал Видеоигры» (торговый код — AKVG) инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др. Портфель AKVG формируется согласно специально рассчитываемому индикатору и пересматривается ежеквартально.

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БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» (торговый код — AKSF) — активно управляемый фонд на еврооблигации, состав которого пересматривается управляющим ежедневно. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно развивающихся стран.

Таким образом, теперь на Московской бирже обращаются 11 БПИФов под управлением компании «Альфа-Капитал», инвестирующих в рублях, долларах и евро.

Всего на фондовом рынке Московской биржи обращаются 128 биржевых фондов. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.