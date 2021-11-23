Минэкономразвития раскрыло подробности планов поддержки технологических стартапов в рамках недавно утвержденной правительством стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO», пишет «Коммерсант». Им обещана помощь на всех этапах: от идеи и акселерации до поддержания стабильности бизнеса и IPO. Как сообщил замглавы ведомства Владислав Федулов, Минэкономразвития рассчитывает, что такой проект позволит увеличить число публичных технологических компаний в РФ. Предполагается, что первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 году — и к 2024-му число таких компаний малой и средней капитализации составит не менее тридцати. Реализация всей стратегической инициативы завершится в 2030-м.

В целях господдержки ведомство выделило три основных этапа становления технологической компании. Первый — массовая предакселерация команд (от идеи до первых продаж) и акселерация молодых стартапов; второй — развитие зрелых стартапов (компаний с выручкой от 50 млн рублей); третий — поддержка стабильного бизнеса (компании с выручкой от 500 млн рублей).

Компаниям с инновационными IТ-решениями выделят гранты до 120 млн рублей Минцифры России объявляет о начале конкурсного отбора среди компаний, внедряющих инновационные IТ-решения, сообщается на сайте ведомства. Грантовая поддержка предусмотрена федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Первый этап проекта предусматривает активное участие институтов инновационного развития и использование грантов, конкурсов, обучения предпринимателей. Будет действовать механизм налогового стимулирования инвестиций бизнес-ангелов. Этот проект реализует фонд «Сколково» — предполагается возмещение инвесторам до 50% их вложений в проект. Второй этап предусматривает применение уже новых инструментов (с 2022 года): льготного кредитования по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, что позволит выделить порядка 40 млрд рублей более чем 200 малым и средним инновационным компаниям за три года, сообщил Федулов. Этим будут заниматься МСП-Банк и Корпорация МСП. Другой механизм — гранты на «доращивание» технологических предпринимателей. Деятельность зрелых стартапов будет приоритизирована — производимая продукция должна относиться к высокотехнологичным направлениям: искусственный интеллект, Интернет вещей, технологии распределенных реестров и другие.

По предварительным оценкам, совокупная выручка таких стартапов за 2022—2024 годы составит 4,5 млрд рублей.

Для реализации третьего этапа — доступного выхода на IPO — Минэкономразвития планирует предоставлять компаниям через Фонд содействия инновациям субсидии в размере до 50% затрат на эту процедуру. Выручка этих компаний не должна превышать 800 млн рублей.