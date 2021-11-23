Пенсионному фонду России с 1 января 2022 года могут быть переданы полномочия по назначению 17 мер поддержки, пишет
В числе таких мер — государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а именно: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С 1 января 2022 года власти планируют упростить процедуру получения ряда мер соцподдержки, в том числе госпособий для неработающих женщин и жен военнослужащих, имеющих детей, а также выплат компенсаций по ОСАГО инвалидам, пишут
Как уточнили в Минтруде, меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам, после — трансферт будет направляться в Пенсионный фонд. Так, гражданам будет удобнее получать пособия через ПФР. Сейчас ведомство назначает материнский капитал, а также выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
С учетом того, что меры передаются в Пенсионный фонд, с 1 января 2022 года предлагается также внести изменения в приказ Минтруда, регламентирующий порядок и условия назначения этих мер поддержки.
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о получении отдельных социальных выплат в РФ через Пенсионный фонд России (ПФР) по принципу «единого окна».