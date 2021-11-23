Пенсионному фонду России с 1 января 2022 года могут быть переданы полномочия по назначению 17 мер поддержки, пишет «Российская газета» , ссылаясь на Минтруд. Законопроект уже поддержан в первом чтении, а 24 ноября Госдума планирует рассмотреть его во втором чтении.

В числе таких мер — государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а именно: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Власти планируют передать назначение 17 мер поддержки с 2022 года в ПФР С 1 января 2022 года власти планируют упростить процедуру получения ряда мер соцподдержки, в том числе госпособий для неработающих женщин и жен военнослужащих, имеющих детей, а также выплат компенсаций по ОСАГО инвалидам, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Кабмину. Соответствующий законопроект Минтруда правительство одобрило во вторник.

Как уточнили в Минтруде, меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам, после — трансферт будет направляться в Пенсионный фонд. Так, гражданам будет удобнее получать пособия через ПФР. Сейчас ведомство назначает материнский капитал, а также выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

С учетом того, что меры передаются в Пенсионный фонд, с 1 января 2022 года предлагается также внести изменения в приказ Минтруда, регламентирующий порядок и условия назначения этих мер поддержки.