📰 Нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell в ближайшие несколько недель сбросит первые два слова в своем официальном наименовании, пишут «Известия» . Shell перебирается в Великобританию из Нидерландов, пытаясь тем самым сэкономить на издержках и получить поддержку акционеров. То, что происходит этот процесс именно сейчас, не случайно: Shell, Chevron, BP и ExxonMobil, коллективно называющиеся «Большая нефть» (Big Oil), столкнулись с резким падением доходов во время пандемии, сокращением экономически рентабельных резервов, давлением «климатических активистов» и другими неурядицами.

📰 В условиях сложной эпидемиологической обстановки требование QR-кодов при регистрации на рейс разумно, но продавать билеты с тем же условием — избыточная мера, уверены в российском турбизнесе, пишут «Известия» . В этом случае многие туристы могут остаться без дешевых авиабилетов, а перевозчики ежемесячно будут терять по 10—15 млрд рублей, поделились оценкой в Ассоциации агентств воздушного транспорта. Трудности могут возникнуть и у иностранных перевозчиков, не имеющих доступа к сервису «Госуслуги», через который планируется проверять QR-коды.

📰 «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) предлагает ограничить строительство ВИЭ в некоторых регионах для сохранения баланса в системе, рассказал член правления, директор по энергорынкам и внешним связям компании Андрей Катаев в интервью «Коммерсанту» . По его словам, главная цель строительства ВИЭ — замещение выработки высокоуглеродной генерации. Но если продолжать строить в ОЭС Юга без развития сети, то выработка одного ветряка будет вытеснять выработку другого ветряка, отметил Катаев, добавив, что это не совсем правильно.