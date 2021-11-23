В ноябре 2021 года самая низкая ставка найма квартиры в Старой Москве (исключая ЗелАО) составила 30 тыс. рублей в месяц. Об этом в исследовании сообщили аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость».



По версии «Инкома», в ноябре лидером среди самых доступных по цене арендных квартир в Старой Москве стала однушка в Головинском районе (САО) за 30 тыс. рублей в месяц. Она находится на 12-м этаже панельного дома на Смольной улице, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Водный стадион». Общая площадь квартиры — 36 кв. м.

На втором месте — однокомнатная квартира за 33 тыс. рублей в месяц. 35-метровое жилье расположено на шестом этаже панельного дома на Южнобутовской улице, в восьми минутах ходьбы от станции метро «Бунинская аллея» (Южное Бутово, ЮЗАО).

На третьем месте — двушка за 33 тыс. рублей на третьем этаже панельной пятиэтажки на Байкальской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (Гольяново, ВАО). Площадь объекта составляет 40 кв. м. Четвертое место — у 38-метровой однушки со ставкой найма 34 тыс. рублей. Она находится на втором этаже панельного дома на улице Маршала Захарова, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Орехово» (Орехово-Борисово Северное, ЮАО).

Замыкает пятерку предложение за 35 тыс. рублей в месяц. Это однушка площадью 35 кв. м и кухней 6 кв. м на седьмом этаже панельного дома. Жилье находится на Зеленодольской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Рязанский проспект» (Рязанский район, ЮВАО).

Данные компании «Инком-Недвижимость» подтвердили аналитики агентства Est-a-Тet. «Действительно, в старых границах Москвы подавляющее большинство однокомнатных квартир сдаются от 30 тысяч в месяц. Однако есть предложения дешевле — за 23–27 тысяч в месяц, но это всегда объекты с нюансами. Например, квартира в бетоне с ремонтом в счет проживания, микростудия без душа и ванны или квартира, которая сдается на короткий срок до продажи», — уточнила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Рост ставок сегодня характерен скорее для новых договоров, так как с уже живущими арендаторами собственники чаще пока не меняют ставку, это зависит от выстроенных отношений, отметила Дымова. По ее словам, даже повышение на 3—5 тыс. рублей в месяц может побудить арендаторов съехать, а поиски нового жильца и простой квартиры принесут больше потерь, чем эти 3—5 тыс. рублей.