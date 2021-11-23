Для 90% опрошенных россиян важно работать по общественно полезной специальности, а 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы обществу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», участие в котором приняли более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

По данным исследования, более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали то же самое об учителях, а 28% — о спасателях. Почти четверть участников исследования (24%) выделили пользу для общества пожарных.

Отмечается, что 18% опрошенных считают общественно полезной профессию ученого, 17% — строителя, 14% — инженера, а 13% — водителя. Еще 11% участников исследования отметили пользу военных, а 10% — поваров. Респонденты указывали и другие общественно полезные специальности, однако они набрали менее 10% голосов.

При этом 81% опрошенных жителей России уверены, что их профессия приносит пользу обществу.