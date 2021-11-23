Московская биржа планирует 1 декабря 2021 года допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Nasdaq, Airbnb, Domino's Pizza, Gartner, Motorola Solutions и др. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

«В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 521. В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов», — отмечается в релизе.

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Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Мосбиржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах.

Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего долларах. Национальный Клиринговый Центр принимает ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках Мосбиржи. Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.

Напомним, с 6 декабря 2021 года торги на рынке акций Мосбиржи будут проходить с 6:50 до 23:50 мск. В утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с акциями из индекса Мосбиржи, а также с наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками.