Экспобанк предлагает счет «Накопительный+» с доходностью до 10% годовых на остаток, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Согласно условиям, счет «Накопительный+» открывается при оформлении «Накопительной» карты. На остаток по счету до 5 млн рублей в декабре и январе будет начисляться 10% годовых (при тратах по карте более 10 тыс. рублей в месяц) или 8% годовых (при сумме операций менее 10 тыс. рублей).

С февраля 2022 года процент по счету составит 7,5% годовых (при тратах от 10 тыс. рублей) или 5% (при сумме операций по карте до 10 тыс. рублей).

Как уточняют в банке, накопительная карта выпускается бесплатно. Обслуживание — без комиссии при операциях от 5 тыс. рублей в месяц или при наличии суммарного остатка по всем счетам в Экспобанке не менее 15 тыс. рублей. В остальных случаях — 99 рублей в месяц.