Стоимость проезда в городском общественном транспорте Петербурга с 1 января 2022 года вырастет, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Так, «гостевые» тарифы на разовые поездки, предусмотренные для туристов и гостей города, будут увеличены на 5 рублей, то есть стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, в наземном городском транспорте — 60 рублей.



Стоимость одной поездки по единому электронному билету «Подорожник» планируется увеличить на 4 рубля: поездка в метро по данному билету обойдется в 45 рублей и 40 рублей — в наземном городском транспорте.



При этом с 1 апреля 2022 года в рамках первого этапа реализации новой модели транспортного обслуживания планируется ввести на указанном билете пересадочный тариф «60 минут», по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй поездки — 10 рублей, третья и последующие поездки будут бесплатны для пассажира.

В релизе отмечается, что по-прежнему будет выгодно оплачивать поездки в метро банковскими картами с использованием платежной системы «Мир». Стоимость поездки в метро в 2022 году останется 44 рубля при оплате банковской картой в турникете и 41 рубль (плюс 5 рублей) при оплате токенизированной банковской картой.



Стоимость поездки с оплатой через «Единую карту Петербуржца» даже уменьшится и составит 35 рублей (минус 4 рубля) при оплате в турникете и 31 рубль (минус 2 рубля) при оплате токенизированной картой.

Стоимость предоплаченных месячных проездных билетов (автобусный, комбинированный, на метро и единый) и повременных (билет на 90 минут, суточные билеты) будет увеличена на 4%.



Средняя стоимость одной поездки по месячному единому билету для пассажиров будет варьироваться от 31 рубля в наземном транспорте до 33 рублей в метро. По суточным билетам средняя стоимость одной поездки для пассажиров будет варьироваться от 28,5 рубля в наземном транспорте до 35,8 рубля метро.

Таким образом, стоимость проезда по указанным билетам будет ниже как «гостевых» тарифов, так и стоимости разовой поездки по карте «Подорожник».

По льготным билетам для студентов, школьников, пенсионеров и других льготных категорий планируется увеличение их стоимости в рамках индекса потребительских цен на 4%.



Средняя стоимость поездки по льготным билетам составит:

для пенсионеров 11,6 рубля в наземном транспорте и 12,3 рубля в метро;

для студентов от 14,3 рубля в наземном транспорте и до 15,5 рубля в метро;

для школьников от 9,5 рубля в наземном транспорте и до 10,1 рубля в метро.

Также в рамках начала реализации новой модели транспортного обслуживания с 1 апреля следующего года планируется отмена участкового и километрового тарифов и установление единого городского тарифа — 60 рублей за поездку по «гостевому» тарифу и 40 рублей по билету «Подорожник». «Тем самым мы распространяем единый тариф на всю городскую и пригородную маршрутную сеть и снимаем социальную напряженность среди жителей удаленных районов города, так они будут передвигаться со значительной экономией», — говорится в сообщении комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

