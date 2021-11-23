Банк России установил официальные курсы валют на 24 ноября.

Курс доллара повысился на 1 рубль 38,21 копейки, составив 74,8327 рубля (73,4506 рубля на 23 ноября). Курс евро вырос на 1 рубль 40,03 копейки, до 84,1718 рубля (с 82,7715 рубля на 23 ноября).

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На Московской бирже на 13:07 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 52 копейки, валюты стоят 74,91 и 84,37 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 74,61—75,13 рубля за доллар и 83,89—84,62 рубля за евро.