УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Еврооблигации EUR». Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные еврооблигации, номинированные в евро, говорится в сообщении компании.



«В портфель фонда входят еврооблигации, выпущенные эмитентами из более чем 20 стран. Большинство из бумаг относятся к классу высокодоходных облигаций, то есть обладают более высоким кредитным риском, но при этом и более высокой потенциальной доходностью», — говорится в релизе.

Среди бумаг в составе фонда — бессрочные бумаги одного из лидеров банковского сектора Австрии Raiffeisen Bank International AG, а также среднесрочные бонды британского автоконцерна, выпускающего автомобили под брендами Jaguar и Land Rover, и британского производителя оборудования для авиации, судов и энергетики Rolls-Royce PLC.

Фонд следует за индексом Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR, который отражает накопленную доходность портфеля из высокодоходных облигаций, выпущенных в евро.

Уточняется, что фонд диверсифицирован как по географии, так и по отраслям. Почти 21% портфеля занимают облигации производителей потребительских товаров, еще 21% — компаний финансового сектора, 9,3% — представителей сырьевой промышленности. С точки зрения диверсификации по странам 21% портфеля занимают бумаги эмитентов из Великобритании, по 7% — облигации эмитентов из США, Австрии, Мексики, Нидерландов и Люксембурга.

«Еврооблигации зачастую недоступны неквалифицированному инвестору и обладают достаточно высоким порогом входа — в среднем от 100 тысяч евро. Стоимость пая «Тинькофф Еврооблигации EUR» начинается от 10 евро. Поэтому приобретение бумаг с помощью фонда станет хорошей и более доступной альтернативой самостоятельной покупке», — прокомментировал генеральный директор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.



Фонд «Тинькофф Еврооблигации EUR» доступен на всех тарифах «Тинькофф Инвестиций» без брокерских комиссий за покупку и продажу паев на платформе «Тинькофф».

