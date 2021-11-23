За три квартала 2021 года общее количество покупок фастфуда в России увеличилось на 72%, а сумма — на 103%, сообщается в исследовании банка «Русский Стандарт». Это связано с ослаблением карантинных ограничений на работу точек быстрого питания относительно января — сентября 2020 года, на которые выпадали периоды жесткого локдауна.

Так, согласно данным банка, общий средний чек вырос на 18% и составил 652 рубля. При этом отчетливо наблюдается миграция россиян из онлайна в офлайн. Так, если офлайн-оборот за три квартала 2021 года в сегменте «фастфуд» увеличился на 119%, а количество операций на 77%, то в онлайне эти показатели, напротив, уменьшились — как сумма, так и количество на 17% относительно аналогичного периода прошлого года.

Примечательно, что в Интернете россияне заказывают фастфуд на более высокие средние чеки. За три квартала 2021 года онлайн-чек на быстрое питание составил 1 192 рубля, а офлайн — 637 рублей.

Самое большое количество онлайн-покупок фастфуда с января по сентябрь 2021 года зафиксировано в Москве (средний чек — 1 191 рубль), Самаре (1 384 рубля), Новосибирске (1 191 рубль), Чебоксарах (613 рублей), Казани (2 087 рублей). При этом пятерка городов, где было отмечено самое большое количество таких покупок офлайн за три квартала 2021 года, выглядит следующим образом: Москва (средний чек — 1 123 рубля), Казань (391 рубль), Санкт-Петербург (816 рублей), Уфа (334 рубля), Екатеринбург (992 рубля).