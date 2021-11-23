Страховая компания «Резерв» объявила о своем намерении передать страховой портфель по договорам страхования от несчастных случаев и болезней компании «Д2 Страхование». Соответствующее уведомление компании «Резерв» опубликовано на сайте Банка России.

В сообщении указано, что страховой портфель будет передан «в связи с принятием единственным акционером общества решения об оптимизации продуктовой линейки по виду страхования: «страхование от несчастных случаев и болезней» и возможным принятием в будущем решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по данному виду страхования».

«В страховой портфель, подлежащий передаче, включаются обязательства по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, в которых общество выступает в качестве страховщика, включая обязательства по действующим договорам страхования и договорам страхования, срок действия которых истек, но обязательства по которым страховщиком не исполнены в полном объеме (включая обязательства по договорам страхования, по которым есть заявленные, но не урегулированные убытки, а также имеются предъявленные к страховщику в качестве ответчика/соответчика исковые требования или вступившие в законную силу, но не исполненные судебные акты о взыскании со страховщика), иные обязательства общества, связанные с заключением и исполнением указанных выше договоров страхования (кредиторская задолженность страховщика), вместе со всеми правами требования, включая права требования уплаты страховых премий (страховых взносов) и права требования по обязательствам вследствие неосновательного обогащения», — уточняется в сообщении.

Страховая компания «Резерв» передает страховой портфель, который состоит из обязательств по действующим договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных резервов.

«Передача страхового портфеля будет осуществлена в порядке, предусмотренном ст. 26.1 закона РФ от от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между АО «СК «Резерв» и АО «Д2 Страхование», — говорится в уведомлении.

Там подчеркивается, что принимающий страховщик удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.

Кредиторы (страхователи и выгодоприобретатели) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе портфеля, могут в течение 45 дней с момента опубликования уведомления в письменной форме дать свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.