Банк «Санкт-Петербург» повысил процентные ставки по вкладам «Зимний Петербург» и «Зимний Петербург онлайн».

По вкладу «Зимний Петербург» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,3—1 п. п. и составляет 5,6—7,2% годовых. Открывается депозит от 10 тыс. рублей сроком на 181, 367, 548 и 1 097 дней.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Зимний Петербург онлайн» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,3—1 п. п. и составляет 6—7,5% годовых. Открывается депозит от 50 тыс. рублей сроком на 181, 367, 548 и 1 097 дней.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

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