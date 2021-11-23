Банковская группа СКБ-Банка сообщила о кадровых изменениях. Решением совета директоров на должность председателя правления кредитной организации с 1 декабря назначен Денис Ошев, занимавший до этого пост председателя правления калужского Газэнергобанка, входящего в состав банковской группы СКБ-Банка.

«В задачи Дениса Ошева войдет дальнейшее обеспечение стабильного развития банковской группы, продолжение реинжиниринга классического бизнеса, повышение внутренней эффективности, а также интеграция инвестиционно-банковского бизнеса. В развитии банк сохранит фокусировку на укреплении ключевой ценности — сочетании экспертизы и технологичности», — говорится в сообщении банка.

Денис Ошев имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере. Начал свой путь в 2001 году с работы, связанной с управлением ценными бумагами в СКБ-Банке. В 2006 году занял должность заместителя председателя совета по стратегическому развитию банка. В 2016 году был избран председателем правления Газэнергобанка.

Денис Репников, возглавлявший СКБ-Банк с 2014 года, будет назначен на должность вице-президента группы «Синара». В новой должности он будет курировать развитие всего финансового бизнеса как самостоятельного направления внутри холдинга. Как уточнили в группе, такое решение принято «в связи с необходимостью более глубокой интеграции банковской группы СКБ-Банка с головным холдингом — группой «Синара», учитывая развитие новых направлений и усиление роли финансового блока».

Газэнергобанк возглавит Елена Жукова, занимающая пост заместителя председателя правления. В должности председателя ключевой задачей Елены Жуковой станет обеспечение выполнения плана финансового оздоровления Газэнергобанка, включая объединение на одном балансе СКБ-Банка и Газэнергобанка в 2027 году.