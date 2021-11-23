Держателям карт Mastercard Кредит Европа Банка стала доступна бесконтактная оплата с использованием новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, сообщается в пресс-релизе банка.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно приобрести новый браслет Mi Smart Band 6 NFC, установить приложение Mi Fit или Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite из магазина приложений Google Play или App Store и добавить свою карту Mastercard в специальном меню приложения. После этого для оплаты достаточно провести по экрану фитнес-браслета, выбрать банковскую карту и осуществить бесконтактную оплату с использованием устройства.

По данным Mastercard и Xiaomi, российские покупатели могут приобрести Mi Smart Band 6 NFC по фиксированной цене 4 490 рублей на mi.com, а также в официальных магазинах Xiaomi, «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Связной», «Онлайн Трейд», «МегаФон», «Билайн», «Ноу-Хау», «Технопарк», Теlе2, AliExpress TMall и в других крупных магазинах страны.

В период до Нового года Кредит Европа Банк предлагает своим клиентам — держателям кредитных карт Mastercard оформить Xiaomi Mi Band 6 в рассрочку (0%).