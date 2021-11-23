Бюджеты госкомпаний и госорганов на цифровизацию в ближайшие четыре года должны удвоиться. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме TAdviser Summit.

«У нас одна из национальных целей — увеличение к 2030 году в четыре раза расходов на российские решения. Мы понимаем конкуренцию за ресурс, понимаем, что цены растут, в том числе на заказную разработку, и мы также понимаем, что бюджеты и госорганов, и госкомпаний должны как минимум в ближайшие четыре года удвоиться», — отметил министр.

Шадаев добавил, что по многим направлениям уровень цифровой зрелости не достигнут. «Даже если все текущие расходы направлять на российские решения, мы вряд ли продвинемся по уровню цифровой зрелости. Наша позиция везде, что расходы, особенно в госсекторе, если мы широко его понимаем как госкомпании, госорганы, учреждения, конечно, должны расти. И наше требование, чтобы это было как минимум в два раза», — добавил министр.