Доля социальной инженерии в хищении денег с банковских счетов клиентов российских банков снизилась с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го на 18 процентных пунктов, опустившись до 48%. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе онлайн-конференции Ассоциации российских банков.

«В 2020 году за девять месяцев 66% всех операций без согласия было совершено с помощью методов так называемой социальной инженерии, в результате побуждения клиентов к самостоятельному проведению операций путем обмана или злоупотребления доверием. В 2021 году за три квартала этот показатель снизился на 18 процентных пунктов — до 48%», — сказал представитель регулятора.

Он также сообщил, что в последнее время участники информационного обмена реже сообщают о зафиксированных попытках компьютерных атак на свою инфраструктуру в систему ЦБ «АСОИ ФинЦЕРТ».

Кроме того, Уваров отметил, что с начала 2021 года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более чем 2,2 тыс. мошеннических интернет-ресурсах для проведения проверок и последующего ограничения доступа.