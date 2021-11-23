ВТБ предложил состоятельным клиентам новый вклад «Ценность достижений». Доходность нового продукта составит 8,04% годовых без дополнительных условий, сообщили в кредитной организации.

«Вклад «Ценность достижений» для сегмента «Привилегия» открывается на новые для банка средства. Разместить его можно в отделениях ВТБ. Срок — 370 дней», — указано в релизе.



Минимальная сумма размещения составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. «Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка», — уточняют в ВТБ.