На первичном рынке жилья в России замедлился рост цен, при этом заметно сокращается разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и квартирах на вторичном рынке. Такое наблюдение сделали эксперты аналитического портала СберБанка «СберИндекс».

«Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен. Сейчас разрыв между ценами на «вторичке» и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре», — отмечает главный аналитик СберБанка Михаил Матовников.

Он уточнил, что цены на «первичку» в среднем по России выросли только на 0,9% по отношению к сентябрю, до 87,3 тыс. рублей за 1 кв. м, притом что в период с января по сентябрь цены на квартиры в новостройках ежемесячно росли на 2,4—4%.



По словам Матовникова, в Москве тенденция к замедлению роста цен на первичную недвижимость выражена менее ярко, но также заметна: в октябре «первичка» подорожала на 1,1% к сентябрю, до 224 тыс. рублей за «квадрат», в то время как за первые девять месяцев она в среднем росла в цене на 1,7% ежемесячно.