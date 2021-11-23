В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы.

«Во вкладке «Семейный доступ» необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос» (в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Затем необходимо перейти в «Личный кабинет» ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку», — говорится в сообщении.

В случае отмены запроса в «Личном кабинете» несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано. Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку «крестик» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

Также теперь родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе «Налоги» появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.