Объем незаконного обналичивания средств за девять месяцев 2021 года сократился в два раза, по итогам 2021 года ожидается уменьшение объема незаконного вывода за пределы РФ на 5—7% по сравнению с 2020-м. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

«По последним данным, за девять месяцев текущего года констатирую, что в два раза практически снижен объем по обналичиванию по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: с 40 с лишним миллиардов рублей до немногим более 21 миллиарда рублей», — отметил Ясинский, говоря о тренде на сокращение числа случаев использования банковской системы для проведения сомнительных операций.

Банк России также ожидает сокращения объемов незаконного вывода средств за пределы Российской Федерации. «В целом за год мы ожидаем, что объемы сомнительных операций по незаконному выводу будут ниже где-то ориентировочно на 5—7% по сравнению с 2020 годом», — заявил Ясинский.



Глава департамента ЦБ отметил, что на протяжении уже нескольких лет объем незаконного вывода средств держится на минимальном уровне. «Если в этом году было выведено незаконно, по нашим оценкам, порядка 31 миллиарда рублей, то, опять же, это тренд на снижение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель достигал 33 миллиардов рублей», — сообщил Ясинский.