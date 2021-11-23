Газэнергобанк из банковской группы СКБ-Банка повысил ставки по всей линейке вкладов. Об этом во вторник объявили в кредитной организации.

Доходность вклада «Обыкновенное чудо» составляет теперь до 8%. Сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — до 1 080 дней. Выплата процентов производится один раз в месяц. При этом клиент сам определяет, куда будут поступать денежные средства — на счет вклада с помощью капитализации или на иной счет, который он указал в договоре.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

По вкладу «Исполнение желаний +» клиенты Газэнергобанка получат до 7,6% годовых. Средства можно разместить в сумме от 10 тыс. до 3 млн рублей, срок вклада — 270 или 367 дней.

Оформить вклад «Активный счет» можно в сумме от 10 тыс. до 50 млн рублей по ставке до 6,3% годовых. Выплата процентов происходит один раз в месяц, предусмотрена возможность пополнения вклада до максимальной суммы.

Максимальная ставка при открытии вклада «Счастливая монета» через систему дистанционного банковского обслуживания «ГЭБ Онлайн» составляет теперь 7,5% годовых. Срок привлечения средств — до 1 080 дней, сумма — от 10 тыс. до 100 млн рублей, периодичность выплаты процентов — каждые 90 дней. Вклад также можно разместить в долларах или евро.

Открыть вклад «Исполнение желаний» клиенты Газэнергобанка могут с повышенной ставкой до 7,4% годовых. Сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — 270 или 367 дней.



Ставка по вкладу «Пенсионный» повышена до 5,8% годовых. Срок размещения — до 1 080 дней, сумма — от 1 тыс. рублей. Выплата процентов происходит один раз в месяц, предусмотрена возможность пополнения вклада.