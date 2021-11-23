Минфин в среду не будет проводить аукционов по размещению облигаций федерального займа. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в сообщении.

Там поясняется, что решение принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

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Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
Томская Обл-34062-об
Департамент Финансов Томской обл
117.14%
29.11.2021
погашение
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АйДи Коллект
14.63%
24.11.2021
погашение
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Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
14.03%
08.03.2022
погашение
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Онлайн Микрофинанс-БО-01
Онлайн Микрофинанс
13.84%
24.11.2021
погашение
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Мостотрест-7-об
Мостотрест
13.35%
12.07.2022
погашение
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