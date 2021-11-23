Минфин в среду не будет проводить аукционов по размещению облигаций федерального займа.
«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в сообщении.
Там поясняется, что решение принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».
Самые доходные облигации
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|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Томская Обл-34062-об
Департамент Финансов Томской обл
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117.14%
|
29.11.2021
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АйДи Коллект
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14.63%
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24.11.2021
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14.03%
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Онлайн Микрофинанс
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13.84%
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погашение
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13.35%
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12.07.2022
погашение
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