Минфин в среду не будет проводить аукционов по размещению облигаций федерального займа. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в сообщении.



Там поясняется, что решение принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».