Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном, чтении законопроект об ограничении количества высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Банк России сможет ограничивать объемы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели, указано в релизе.

В самом законопроекте и пояснительной записке к нему уточняется, что документ «наделяет Банк России полномочиями по установлению на основании решения совета директоров Банка России прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров Банка России».

В случае несоблюдения организациями установленных для них прямых количественных ограничений по кредитам регулятор вправе, в частности, установить повышенные надбавки к коэффициентам риска для кредитных организаций или дополнительные коэффициенты риска для МФО, следует из законопроекта.

По данным Центрального банка, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами: за девять месяцев с начала года рост составил 16%. При этом доля тех, кто направляет 80% своего дохода и более на погашение кредитов и займов, превышает 30%, указано в сообщении.

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поручение о принятии соответствующего закона утвердил президент РФ по итогам состоявшегося 28 сентября совещания по экономическим вопросам, напоминают в Думе.

Положения будущего закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.

При этом количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, вида микрофинансовой организации, видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым.



В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 января 2022 года.