Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном, чтении законопроект об ограничении количества высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам. Об этом
Банк России сможет ограничивать объемы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели, указано в релизе.
В самом
В случае несоблюдения организациями установленных для них прямых количественных ограничений по кредитам регулятор вправе, в частности, установить повышенные надбавки к коэффициентам риска для кредитных организаций или дополнительные коэффициенты риска для МФО, следует из законопроекта.
По данным Центрального банка, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами: за девять месяцев с начала года рост составил 16%. При этом доля тех, кто направляет 80% своего дохода и более на погашение кредитов и займов, превышает 30%, указано в сообщении.
«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поручение о принятии соответствующего закона утвердил президент РФ по итогам состоявшегося 28 сентября совещания по экономическим вопросам, напоминают в Думе.
Положения будущего закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.
При этом количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, вида микрофинансовой организации, видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым.
В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 января 2022 года.