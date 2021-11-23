Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,01 рубля, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 84,5 рубля (плюс 65 копеек).



В ходе торгов было проведено 64,3 тыс. сделок с долларом на 3,9 млрд долларов и 7,4 тыс. сделок с евро на 456 млн евро. Курсовые диапазоны с начала торгов составили 74,61—75,29 рубля за доллар и 83,89—84,68 рубля за евро.

На валютном рынке «ситуация стабилизировалась, но тревожные настроения остаются», констатирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Во вторник геополитическая тематика не получила продолжения, а Минфин несколько успокоил инвесторов комментариями в отношении облигаций «Роснано» (тем, что обязательства с госгарантиями будут исполнены в любом случае). В результате локальный валютный рынок немного стабилизировался, хотя тревожное настроение инвесторов сохранилось. <…> В первой половине торгового дня дополнительный вклад в давление на рубль вносили цены на нефть, скорректировавшиеся ниже 79 долларов за баррель марки Brent. Одной из причин движения нефтяных котировок вниз являлись ожидания начала продаж топлива из стратегических резервов США. Однако к вечеру цены вернулись на уровень выше 81 доллара, что в том числе помогло сдержать натиск доллара на российском рынке. В целом доллар дороже 75 рублей без дальнейшего развития геополитической тематики пока встречает сопротивление, так как сразу становится привлекательным для продажи валютной выручки к основным налоговым платежам в среду-четверг», — комментирует эксперт.

