Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с проектом бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн, в 2024-м — 25,83 трлн.

Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023-м — 25,24 трлн, в 2024-м — 26,35 трлн. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн, в 2023-м — 2,88 трлн, в 2024-м — 2,98 трлн рублей.

«Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что при обсуждении законопроекта в первом чтении депутатами был сформулирован целый ряд предложений для доработки основного финансового закона страны. «Это развитие системы здравоохранения, особенно его первичного звена, строительство и капитальный ремонт школ. Решение жилищных проблем граждан — расселение ветхого и аварийного жилья, обеспечение собственными квартирами детей-сирот. Все эти предложения нашли свое отражение в постановлении Госдумы», — указал спикер.

При подготовке документа ко второму чтению в профильный комитет Госдумы поступило порядка 1 тыс. поправок. В ходе обсуждения часть поправок были объединены, часть — отозваны авторами. В итоговые таблицы включены 753 поправки, в том числе 589 — к принятию, 164 — к отклонению, говорится в сообщении Думы.

По словам ее председателя, к принятию во втором чтении были рекомендованы поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.

«Но главное — индексация социальных расходов выше уровня инфляции», — подчеркнул Володин.

Президент предложил в следующем году проиндексировать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6%. «Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», — пояснил председатель Государственной думы. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.



Володин добавил, что в ближайшее время предстоит принять решение о дополнительной индексации пенсий. Кроме того, по фактической инфляции в следующем году будет проиндексирован материнский капитал.