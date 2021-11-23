На Московской бирже 23 ноября стартовали торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда «БКС Фавориты мировых инвестфондов». Новый валютный БПИФ дает возможность инвестировать в ценные бумаги, которые занимают ключевые позиции в списке активов крупных инвестиционных фондов мира, при этом статус квалифицированного инвестора для покупки паев фонда не требуется, подчеркивается в сообщении компании «БКС Мир инвестиций».

БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов» инвестирует в ETF Goldman Sachs Hedge Industry VIP. В портфель этого ETF (биржевого фонда) входит порядка 50 качественных американских акций, состав портфеля пересматривается каждые три месяца.



«У неквалифицированных инвесторов нет доступа к инвестициям в этот ETF напрямую, а самостоятельное формирование подобного портфеля акций требует не только постоянного анализа рынка, но и крупных стартовых вложений. Все эти вопросы решает новый БПИФ «БКС Мир инвестиций»: неквалифицированные инвесторы могут начать инвестировать в него с небольшой суммы (стоимость пая — чуть больше 1 доллара США, минимальный лот — десять паев), покупка или продажа возможны в любой момент во время работы биржи», — подчеркивается в релизе.