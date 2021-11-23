Роскомнадзор опубликовал список иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России.
Как напоминает ведомство в своем
В итоге в
- Google (включая Gmail, Youtube и др.);
- Apple Distribution International;
- Meta Platforms (включая Facebook, Instagram, Whatsapp);
- Twitter;
- TikTok;
- Telegram Messenger;
- Zoom Video Communications;
- Likeme;
- Viber Media;
- Discord;
- Pinterest;
- Spotify;
- Twitch Interactive.
Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала, представительства или российского юридического лица, на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей, указывает Роскомнадзор. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.