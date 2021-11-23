Роскомнадзор опубликовал список иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России.

Как напоминает ведомство в своем сообщении , 1 июля был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ.

В итоге в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами:

Google (включая Gmail, Youtube и др.);

Apple Distribution International;

Meta Platforms (включая Facebook, Instagram, Whatsapp);

Twitter;

TikTok;

Telegram Messenger;

Zoom Video Communications;

Likeme;

Viber Media;

Discord;

Pinterest;

Spotify;

Twitch Interactive.

Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала, представительства или российского юридического лица, на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей, указывает Роскомнадзор. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.