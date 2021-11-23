В программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи теперь прописан четкий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции — такие изменения закреплены постановлением, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Как поясняется, принятое решение позволит и дальше гарантированно проводить такие исследования по полису ОМС, то есть бесплатно для граждан.

Так, сделать бесплатно ПЦР-тест можно:

если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19;

для оценки эффективности лечения — когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел;

при положительном экспресс-тесте на коронавирус — чтобы подтвердить диагноз.

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования — например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.



«Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование, оно должно оставаться доступным для людей», — отметил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 23 ноября.