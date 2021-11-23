В программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи теперь прописан четкий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции — такие изменения закреплены постановлением, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин,
Так, сделать бесплатно ПЦР-тест можно:
- если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19;
- для оценки эффективности лечения — когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел;
- при положительном экспресс-тесте на коронавирус — чтобы подтвердить диагноз.
Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования — например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.
«Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование, оно должно оставаться доступным для людей», — отметил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 23 ноября.