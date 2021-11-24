Рубль немного укрепляется к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,245 рубля, что на 2,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,45 рубля (минус 5 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,2025—74,3975 рубля за доллар и 84,4175—84,57 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.