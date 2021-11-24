В России по состоянию на начало сентября проблемным (то есть не обслуживавшимся в течение 90 и более дней) был каждый десятый кредит, выданный банком физическому лицу, пишут «Известия» , ссылаясь на данные БКИ «Эквифакс». Объем «безнадежной» просрочки (по которым не платят более 360 дней) по кредитным картам россиян дорос до 108,7 млрд рублей. Как следует из данных «Эквифакса» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за год объем такой задолженности вырос на 19,6%.

На начало октября объем просроченной задолженности уже достиг 970 млрд рублей — абсолютного рекорда. Так, 60% всей просроченной задолженности приходится на кредиты наличными, 37% — на кредитные карты, 1,5% — на автокредитование и 0,5% — на ипотеку. За весь 2020 год банки выдали рекордное за семь лет количество кредитных карт, достигнув показателя 200 млн активных кредиток. По данным «Эквифакса», объем займов, выданных по кредиткам, за семь месяцев 2021 года составил 475,4 млрд рублей — на 48,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го.

Как отметила руководитель по развитию бизнеса Dyna Pay Марина Абрамова, не все заемщики осознают условия пользования грейс-периодом, не знают, как рассчитывать ежемесячный платеж. Также из-за пандемии донести информацию до заемщиков стало еще сложнее, так как клиенты все чаще заказывали карты онлайн. Во многих случаях внешние коллекторские агентства работают с ранних стадий просрочки. А поэтому техническое «списание» с баланса — это формальная процедура, для заемщика она ничего не меняет — платить придется либо банку, либо коллекторам, отметила Абрамова.

Стоимость покупаемых долгов выросла для коллекторов в два раза Как отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев, доля закрытых сделок по продаже проблемных долгов банками уже не первый год держится на высоком уровне и колеблется в значениях 88–90%.

Просроченной считается любая задолженность, по которой нарушен срок оплаты начиная со следующего после установленного дня оплаты, но это не значит, что банки сразу же обращаются в суд. Как пояснил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, судебные процессы достаточно растянуты по времени и к тому же требуют оплаты госпошлины (то есть дополнительных вложений со стороны банка), поэтому банки сначала в досудебном порядке пытаются взыскать просроченную задолженность.

Для банков списание просроченной задолженности может быть хорошим инструментом высвобождения неликвидного капитала, считают эксперты. При образовании просроченных задолженностей банк должен фондировать (замораживать) часть денежных средств по требованиям ЦБ — а это от 60% до 300% в зависимости от срока просроченной задолженности, поэтому даже банкротство клиента может быть положительно воспринято банком, так как произойдет списание долга и высвободится замороженная ликвидность, отметил финансовый эксперт КПК «Капитал Регионов» Григорий Пахомов. Эксперты констатируют, что рынок кредитования перегрет, однако его охлаждения в среднесрочной перспективе не ждут. Спрос на займы в стране стабильно растет, а рост потребительской активности предполагает все большее использование кредитных средств.