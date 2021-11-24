Владеть своим офисом, складом или магазином не только приятно, но и выгодно: в наличии у собственника всегда будет ликвидный актив, который можно сдавать аренду, использовать как залог для получения кредита или продать по выгодной цене – ведь цена на коммерческую недвижимость растут. Сегодня расскажу, как получить кредит на нежилое помещение, какие моменты необходимо учесть и почему быть хозяином в данном случае выгодно.