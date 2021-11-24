Российская экономика восстанавливается, но темпы восстановления замедляются. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.
«В III квартале 2021 года российская экономика продолжала восстанавливаться, хотя темпы роста постепенно замедлялись, динамика в реальном секторе экономики имела тенденцию к стабилизации», — отмечает Счетная палата.
По данным ведомства, рост экономики РФ может составить 4,2%.
«По оценке Минэкономразвития России, за девять месяцев 2021 года российская экономика показала рост на 4,6%, превысив допандемическое значение. Минэкономразвития России в среднесрочном прогнозе на 2022—2024 годы ожидает, что по итогам года ВВП вырастет на 4,2%, что, с учетом текущей статистики, представляется вполне достижимым значением», — отмечает ведомство.