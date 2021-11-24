Доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Счетной палаты России по аудиту федерального бюджета за девять месяцев текущего года.

«Поступление налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, составило 50 054,6 миллионов рублей», — говорится в докладе.

С начала года в России действует повышенный НДФЛ («налог на богатых»). Повышенная ставка в 15% распространяется только на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Доходы от прогрессивной шкалы налогообложения направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

При этом общая доля налоговых доходов в поступлениях федерального бюджета (76,4%) оказалась ниже прогноза (79,3%). С января по сентябрь текущего года поступления НДС и НДПИ составили 85,7% налоговых доходов.

22 мая Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для наиболее высокооплачиваемых сотрудников коммерческих компаний. Также предлагалось обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя зарплата — 13,5 тыс. рублей в месяц).

В свою очередь, в июне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продолжить политику увеличения НДФЛ для богатых граждан, сделав многоступенчатую систему и повысив ставку до 35%. По мнению парламентария, мера позволит государству направлять больше денег на помощь нуждающимся.

По данным Минфина, в России налоги для граждан являются одними из самых низких в мире, при этом они почти не меняются на протяжении многих лет. Ведомство указывало, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. При этом в других странах налоговые ставки достигают 35%.